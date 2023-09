Gagliardini | primo gol col Monza | 'Nessun sassolino da togliermi contro l'Inter'

Un ottimo Monza esce imbattuto dall’Olimpico, per il suo secondo pareggio in sei giorni. La Lazio va ancora piano: non basta Immobile, l’ex Inter ...

7 : perfetto il tempo di inserimento per il gol dell'1 - 1. Fa un gran lavoro anche in ... Colpani 6 : quando si alza accanto a colombo e si inserisce da dietro, soprattutto neltempo, ...Il vantaggio dei padroni di casa è durato solo 24 minuti, con i brianzoli che hanno segnato la rete del pareggio grazie atrovando ilcentro in Serie A contro i biancazzurri. Dopo ...

Primo gol di Gagliardini: il Monza ferma la Lazio sul 1-1 ... AC Monza

Gagliardini risponde a Immobile, un bel Monza frena la Lazio. E i tifosi contestano La Gazzetta dello Sport

Stadio Olimpico ancora tabù per la Lazio che non riesce a vincere in casa in questo avvio di campionato. Oggi i biancocelesti hanno ...Lazio - Monza 1-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della quinta giornata di Serie A 2023/24.