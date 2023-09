Cisco Systems annuncia l’acquisizione di Splunk per 28 miliardi di dollari

(Di sabato 23 settembre 2023) (Adnkronos) –ha concordato giovedì l’acquisto della società di cybersecurityper circa 28di, nel suo più grande accordo di sempre, con l’obiettivo di potenziare il suo business nel software e sfruttare l’espansione nell’intelligenza artificiale. Questa mossa, la più significativa dell’anno nel settore,ridurrà la dipendenza didal suo vasto business di apparecchiature di rete, che ha risentito negli ultimi anni di problemi nella catena di approvvigionamento e di un rallentamento della domanda post-pandemia. “Ciò che ci dà convinzione è l’unione di due aziende focalizzate sulla sicurezza e l’osservabilità, ambiti fondamentali per i nostri clienti e nei quali è improbabile che riducano gli investimenti, vista la criticità di queste minacce,” ...

La più grande acquisizione nella storia dimira a rafforzare il suo business software e sfruttare l'ascesa dell'intelligenza artificialeha concordato giovedì l'acquisto della società di cybersecurity Splunk per circa 28 miliardi di dollari, nel suo più grande accordo di sempre, con l'obiettivo di potenziare il suo ...Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a - 3,89%. Nulla di fatto per Dow , che passa di mano sulla parità. Incolore Nike , che non registra ...

Cisco Systems annuncia l'acquisizione di Splunk per 28 miliardi di ... Adnkronos

New York: risultato negativo per Cisco Systems LA STAMPA Finanza

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, United Health (+1,35%), Apple (+1,02%), Chevron (+0,81%) e Cisco Systems (+0,61%).La più grande acquisizione nella storia di Cisco mira a rafforzare il suo business software e sfruttare l'ascesa dell'intelligenza artificiale ...