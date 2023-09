Traffico Roma del 21-09-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 settembre 2023) LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani rallentamenti dovuti alintenso sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra Flaminia e Salaria e tra la menta nella Prenestina rallentamenti anche in carreggiata esterna dallaFiumicino all'uscita perSud intenso ilsulla Tangenziale Est code da Corso di Francia alla Salaria e poi dalla tutina allo svincolo A24 tutto verso San Giovanni file poi sul percorso Urbano della A24 da Togliatti al Raccordo Anulare code sulla Pontina da Spinaceto a raccordo incidenti con disagi alsu Corso di Francia in uscita dasu via di Villa Ada altezza via Lariana e poi su viale Gorizia nei pressi di Corso Trieste