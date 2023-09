Meloni all’ONU | “Serve una guerra globale ai trafficanti di esseri umani”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 21 settembre 2023) La premier italiana Giorgiaha parlato per 15 minuti, tornato al centro dell’attenzione mediatica mondiale per l’Assemblea generale in corso al Palazzo di Vetro di New York. Il capo del Governo italiano ha puntato l’attenzione su Africa, migranti e Intelligenza Artificiale. Il 20 settembre si è svolto anche il Consiglio di Sicurezza, in cui siedono i 5 membri permanenti con potere di veto – Usa, Russia, Cina, Francia e Gran Bretagna (i vincitori della SecondoMondiale) – più 10 membri non permanenti, a rotazione. Di fronte all’Assemblea,ha respinto l’uso della forza come mezzo per risolvere le controversie internazionali, condannando l’aggressione russa in Ucraina. “L’Italia ha scelto chiaramente da che parte stare. Lo ha fatto per senso di giustizia. Lo ha fatto perché è consapevole di ...