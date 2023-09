Guarcino Aggredisce ripetutamente la compagna I Carabinieri arrestato un 31enne di Alatri per maltrattamenti in famiglia

L'uomo al culmine di un violento litigio ha aggredito e picchiato la compagna, che è riuscita a richiedere l'intervento dei Carabinieri che, prontamente intervenuti, hanno messo la donna in sicurezza. ...31enne di Alatri tratto arrestato dai Carabinieri di. L'uomo al culmine di un violento litigio ha aggredito e preso a botte la compagna. Quest'ultima è

Guarcino – Aggredisce ripetutamente la compagna, arrestato un ... TG24.info

Guarcino - Aggredisce e picchia la compagna, arrestato un 31enne Teleuniverso

Dai primi accertamenti è emerso che già in precedenza il giovane si era reso autore di altri episodi di violenza che la vittima non aveva denunciato ...Maltrattava e aggrediva ripetutamente la compagna. Per questo motivo un 31enne originario di Alatri, in provincia di Frosinone, è stato arrestato nel pomeriggio del 19 settembre ...