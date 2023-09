Grande Fratello 2023 | Letizia Petris e Grecia Colmenares ai ferri corti | volano insulti

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 21 settembre 2023) Oggi 21 settembre ci sarà la nuova puntata del, come al solito in prima serata su canale 5, sicuramente tra le tante cose Alfonso Signorini parlerà molto degli scontri che stanno avvenendo nella casa tra i concorrenti vip e nip che vi partecipano.non se le sono mandate a dire e hanno dato luogo ad uno scontro dopo che laha usato dei termini inappropriati per definire la. Tutto è partito da un gioco organizzato dalla produzione Mediaset ma vediano in dettaglio cosa è successo.è stata isolata dai concorrenti della casa? La venezuelana non si sarebbe integrata per il momento: ...