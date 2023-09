FED | tassi invariati ma avverte | stretta non è finita

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 21 settembre 2023) La Federal Reserve ha rispettato le attese del mercato mantenendo idi interesse fermi, ma il governatore Powell ha avvertito di nuove strette monetarie. Con una votazione unanime del FOMC (Federal Open Market Committe), i Fed Funds restano nel range del 5,25-5,5%. Lacontinua Fin qui tutto come da previsioni, ma l’attenzione degli investitori si sposta già alle prossime riunioni. Sì, perché, le decisioni continueranno a essere prese “riunione dopo riunione” in base ai dati. La Fed continuerà probabilmente a mantenere un approccio restrittivo finché non ci sarà l’urgenza di cambiare. E dopo la pausa di settembre, gli addetti ai lavori si aspettano un rialzo deia novembre. Il governatore, Jerome Powell, ha detto infatti che la Banca centrale prevede di “mantenere la politica a un livello restrittivo” finché non ...