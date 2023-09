Aurora Ramazzotti a Sky TG24 | “Servono regole per social | non possiamo più tirarci fuori”

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 21 settembre 2023) Gli adolescenti e i, un rapporto difficile da spiegare. Di questo ha parlatoa Sky, ospite a "Timeline": da brand ambassador di Dove, ha presentato la campagna di sensibilizzazione “Il costo della bellezza”, promossa insieme a “Cittadinanza attiva” e “warming” per far capire l’uso consapevole deisoprattutto ai più giovani. “Ognuno ha la possibilità di esprimersi e di comunicare, a volte però non tutti lo fanno rispettando l’altro e questo porta a un ambiente poco sicuro. La verità è che quando non si conosce una realtà si finisce o per allontanarsi o per non controllarla più. Per questo servirebbe educare chi è spaventato o non conosce questo ambiente all’utilizzo più corretto”, ha dichiarato l’influencer.