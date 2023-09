CM Punk non procederà per vie legali contro la AEW

(Di lunedì 18 settembre 2023) Più di una volta CMsi è ritrovato a dover tagliare i ponti con l’organizzazione per cui lavorava, soprattutto con la WWE. La sua collaborazione con la AEW si è conclusa bruscamente con una nota negativa dopo il suo alterco con Jack Perry nel backstage di All In, che ha portato alla sospensione di entrambi gli atleti e, infine, al licenziamento diall’inizio del mese. Numerose sono state le voci di corridoio sulle possibili dichiarazioni “di fuoco” cheavrebbe potuto rilasciarela AEW, però sembra che fra le due parti regni la calma e non vi siano nemmeno azioniin corso. Lasciarsi tutto alle spalle Secondo Nick Hausman di “HausOfWrestling.com”, CMnon ha intrapreso alcuna azione legaleTony Khan o la AEW, dopo il ...

Curiosità: Il punk rock, spesso abbreviato in punk, è un genere di musica rock che si è sviluppato principalmente fra il 1976 e il 1979, da forme musicali precedenti, derivate dal garage rock, oggi note come proto-punk. I brani composti dai gruppi punk possedevano ritmiche veloci, sonorità dure, generalmente tracce di breve durata, strumentazioni essenziali e testi dai contenuti provocatori e violenti, anche con una forte connotazione politica. La cultura punk abbracciò poi l'etica del Do it Yourself, creando un circuito di registrazioni autoprodotte e di distribuzione alternativa a quella mainstream.

