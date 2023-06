“No al ddl Calderoli sull' autonomia differenziata” | Cosenza scende in piazza Mons Checchinato | “Tutti uguali”

(Di sabato 10 giugno 2023) In tanti si sono ritrovati, in, tra bandiere e striscioni, rispondendo all'appello della Cgil die con l'adesione anche della Uil, per manifestare la propria contrarietà al progetto divarato dal governo nazionale . Al centro delle richieste - hanno spiegato gli organizzatori della mobilitazione, una delle prime nel Mezzogiorno - c'è " il ritiro del...

Il combinato disposto del voluto rallentamento del Governo sul PNRR, della provocatoria cancellazione del reddito di cittadinanza e dell'assurdo, espone il Mezzogiorno, proprio sulla ...'Il gruppo del Pd in Consiglio regionale parteciperà alla manifestazione indetta a Cosenza per domani dalla Cgil e dalla Uil per dire no ale all'autonomia differenziata per come elaborata dalla Lega e dal governo Meloni. I dem condividono in pieno le ragioni illustrate dai sindacati e sono da tempo impegnati in iniziative ...A protestare non sono 'classi politiche' ma innanzitutto le persone che vivono in territori che, con il, vedrebbero cristallizzate le diseguaglianze su materie fondamentali come sanità, ...

“No al ddl Calderoli sull'autonomia differenziata”, Cosenza scende in piazza. Mons. Checchinato: Gazzetta del Sud

