Mara Venier in lutto | è morto il genero Pierfrancesco Forleo | chi era

Leggi su tvzap

(Di sabato 10 giugno 2023)in: èildella conduttrice,. L’uomo era il marito della figlia della, Elisabella Ferracini. L’annuncio della morte dell’uomo è arrivato ieri, venerdì 9 giugno 2023, con una nota dell’ad Rai Roberto Sergio.era molto legata ale ha scritto un commovente messaggio per ricordarlo sui social. Chi erae qual è la causa della sua prematura scomparsa? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Massimo Giletti, colpo di scena: è stato avvistato in Rai. Cosa succede? Leggi anche: “Oggi è un altro giorno”, caos per una gaffe in diretta: cos’è successo Chi era...