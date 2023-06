Lazio | Sarri chiede rinforzi di qualità | tre i nomi nella lista

Laavrebbero scelto l'attaccante giusto per il ruolo di vice Immobile, l'allenatore ha chiesto in modo deciso Milik Laavrebbero scelto l'attaccante giusto per il ruolo di ...Il piano Champions è delineato.all'attacco, giochi a incastro a centrocampo, guai chi tocca la difesa dei record. Nonostante ... voluto daa ogni costo: l'intesa è vicina, mancano gli ...... l'indicazione di mercato arriva direttamente da Maurizioche lo aveva accolto a Napoli sette anni fa per sostituire Gonzalo Higuain . Juventus edovranno poi sedersi al tavolo per ...

Calciomercato Sampdoria, la Lazio ha deciso appena parte Maximiano si punta forte su Emil Audero, richiesta di Maurizio Sarri.Lotito, dopo che l’attaccante in un colloquio con Sarri ha dato piena disponibilità al trasferimento a Formello, è pronto ad affondare il colpo e bruciare il club bianconero.