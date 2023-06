La nascita di Biccy | parlano di noi | le interviste che dovete recuperare

Leggi su biccy

(Di sabato 10 giugno 2023), un tempo noto anche come BitchyF, esiste ormai da tredici anni e nel corso di queste ultime settimane due siti hanno parlato di noi. “Ladi”, insomma. Lo ha fatto Gay.it, che diha scritto che è: “Una delle realtà editoriali di gossip e spettacolo più amate e seguite in Italia. Sapete, quei media che nessun? ammette di guardare e che tutt? invece poi guardano. Una specie di Dagospia del nuovo millennio, considerando che per noi regin? Dagospia non si sognerebbe mai di usare lo schwa. E però c’è”. Una descrizione molto lusinghiera, che è così proseguita: “Pochi sanno che a gestiresono solo due persone: Fabiano e Anthony. Che ogni giorno ci raccontano il mondo del gossip e dello spettacolo, conditi di una punta cinismo, qualche volta persino ...