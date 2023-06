WWE | Usos vs Reigns e Solo Sikoa a MITB e poi Jey Uso potrebbe nuovamente puntare al titolo massimo?

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ormai è successo, la Bloodline è ufficialmente arrivata al capolinea. O meglio, le frizioni interne ormai hanno fatto arrivare la situazione ad un punto di non ritorno e lo scorso venerdì a SmackDown Jimmy Uso è stato ufficialmente cacciato dalla Bloodline dopo aver attaccato Romana Night of Champions. D’altra parteseppur in un primo momento sembrava potersi schierare a fianco dei fratelli maggiori, ha scelto di restare con il Tribal Chief e ha steso proprio Jimmy con il Samoan Spike. Tag Team match e poi “finalmente” Jey? Questa notte invece toccherà a Jey Uso scegliere da che parte stare. Romandurante l’ultima puntata dello show blu è sembrato piuttosto sicuro della possibile scelta di Jey, dicendo che alla fine farà ciò che fa sempre, ovvero restare con lui. In realtà, i piani ...