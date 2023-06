Ultime Notizie – Migranti | Ue punta a chiudere accordo oggi | “E’ necessario”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 8 giugno 2023) Unione Europea verso l’sui, a otto anni dalla crisi migratoria del 2015 che mise definitivamente a nudo l’inadeguatezza del sistema di Dublino, sull’architrave di un nuovo patto in materia di migrazione e asilo, che preveda un equilibrio tra solidarietà e responsabilità accettabile per la maggioranza. Sul tavolodei ministri dell’Interno dell’Ue a Lussemburgo c’è la posizione negoziale del Consiglio sul regolamento in materia di gestione dell’asilo e della migrazione e sul regolamento sulle procedure di asilo, due file chiave del patto Ue messo sul tavolo dalla Commissione di Ursula von der Leyen nel settembre 2020, dopo che la Commissione di Jean-Claude Juncker aveva fallito nel tentativo di costringere gli Stati ad accettare ricollocamenti obbligatori di richiedenti asilo dai Paesi di primo arrivo ...