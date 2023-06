Roma | Abraham si opera

(Di giovedì 8 giugno 2023) Spezia, assenti in vista dello spareggio. Anche il possibile ritorno di Jorginho tra le notizie della giornata Spezia: tanti assenti lo spareggio con il Verona Sarà uno Spezia con tante defezioni quello che domenica affronterà il Verona nello spareggio salvezza. Potrebbero essere addirittura nove le assenze con cu il tecnico Leonardo Semplici potrebbe dover fare i conti. Il tecnico è già certo di dover fare a meno degli squalificati Gyasi e Amian e degli acciaccati Zovko, Holm, Moutinho, Caldara, Bastoni, Beck e Maldini. Rischiano di saltare la sfida in programma domenica sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia anche i vari Ekdal, Agudelo e Verde, non al top della condizione fisica. Sull’out di destra, Semplici potrebbe essere costretto a rispolverare Salva Ferrer, quest’anno impiegato appena 5 volte in campionato e mai da titolare. Tra i pali dovrebbe rivedersi Dragowski mentre in ...

L'idea era quella di incassare circa 30/35 milioni dalla possibile cessione di, ma l'infortunio dell'attaccante inglese ha complicato i piani della società., IL BOURNEMOUTH NON ......balorda con solo zero gol in campionato) non basta certo a coprire il buco lasciato da(... Un canale preferenziale che potrà sicuramente aiutare nella trattativa per portare al'attaccante ...... e infatti Ranieri ha vinto col Leicester, non con la, la Samp o il Cagliari. Gli allenatori ... Ad Immobile - Milinkovic Savic, 38 gol, Lautaro (o in alternativa Dzeko) - Perisic 42,- ...

ROMA: ABRAHAM OPERATO AL GINOCCHIO SINISTRO - Sportmediaset Sport Mediaset

Corriere dello Sport (R. Maida) – Serve coraggio per batterli, ma serve anche bravura per segnarli. Bryan Cristante veniva da un rigore sbagliato, in campionato contro l’Udinese, eppure a Budapest è s ...Roma, 08 giu. - (Adnkronos) - Spezia: tanti assenti lo spareggio con ilVerona Sarà uno Spezia con tante defezioniquello che domenica affronterà ...