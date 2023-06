Il noto pizzaiolo e influencer Vincenzo Capuano sbarca ad Avellino

(Di giovedì 8 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Signore ti sono grato“. E’ così che, campione del mondo di “pizza contemporanea 2022” ha elogiatonel giorno dell’apertura del suo locale. Il locale si trova in quella che un tempo era la sede dell’ex bar pasticceria “La Goccia d’oro“. All’inaugurazione presente anche il sindaco di, Gianluca Festa e l’assessore al brand Barbara Politi. “Sono emozionato – dice– Non mi aspettavo tutte queste persone, vorrei ringraziarli uno ad uno.per me sarà un punto importante“. “Tanti auguri a– dice il sindaco – siamo orgogliosi che un’attività così prestigiosa abbia deciso d’investire nella nostra città”. Alle parole del sindaco fa eco l’assessore Politi: “La ...

