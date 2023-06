Ultime Notizie – Ambiente e Salute | al via l’Apulian One Health Meeting

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La città dei due mari diventa sede di attività scientifiche legate all’innovazione nel monitoraggio ambientale e dellaumana. Il 9 e il 10 giugno si terrà, all’interno del Taranto Innovation Summit, la Apulian One, una due giorni di incontri scientifici nei quali si confronteranno studiosi dell’, dellaumana ed animale da tutto il mondo. Il Oneè infatti un concetto complesso che vede la, il monitoraggio e la prevenzione come un equilibrio traumana, animale e ambientale. Nell’ambito del, venerdì si svolgerà il Launch Event del cluster di ricerca europea Meteor, che unisce i ricercatori principali vincitori a livello mondiale, del bando Horizon Europe – Environment and ...