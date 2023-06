Saint X | la recensione della serie crime su Disney+

(Di mercoledì 7 giugno 2023) LaX, 2023. Creata da: Leila Gerstein. Cast: Kenlee Anaya Townsend, Michael Park, West Duchovny, Jayden Elijah, Josh Bonzie, Alycia Debnam-Carey. Durata: 60 minuti ca./8 episodi. Dove l’abbiamo visto: Su Disney +. Trama: Una giovane donna scompare durante una vacanza di famiglia in un resort caraibico. Chi sarà stato il colpevole? Un ragazzo del luogo o un altro ospitestruttura? Nel presente la sorella minore, ormai diventata adulta, cerca di far luce sul mistero… Tratto dal romanzo di successo di Alexis Schaitkin, e partendo da premesse simili a quelledi successo The White Lotus (senza però il suo lato più sarcastico e comedy, che è poi il suo vero marchio di fabbrica), il nuovo showappena sbarcato su Disney + prende il ...

La recensione di Saint X, la nuova serie disponibile dal 7 giugno su Disney+: ancora un'isola (quasi) sperduta, ancora un (terribile) omicidio, ancora un (traumatico) coming of age.