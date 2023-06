Microsoft dice addio a Cortana su Windows 10 e 11

(Di sabato 3 giugno 2023)su10 e11, lo ha confermato l’azienda di Redmond in un documento di supporto. La notizia arriva sulla scia dell’annuncio diCopilot, mostrato alla conferenza Build 2023 disolo una settimana fa. La fine diarriva in seguito al massiccio utilizzo che i sistemistanno facendo, e sempre più faranno, dell’intelligenza artificiale su cui ha investito molti miliardi di dollari.presenta Bing con l’intelligenza artificiale di OpenAIuccidealla fine dell’annoè l’assistente virtuale diche è stato lanciato per la ...

... e chemolto, anche, della direzione generale del mondo. Visore Apple, tutti gli indizi che puntano al lancio alla WWDC 2023 Vai all'approfondimento Perché Apple, Alphabet eguidano il ...' Tra i partner dell'Energy Efficiency Movement ci sono diversi esempi ', ciSara ... È stato sviluppato da Reuters in collaborazione con ABB per la parte di automazione,per quella ...... tra cui i classiciTeams o Cisco Webex offerti in modalità SaaS (Software - as - a - ...gestire le chiamate e allora si propende per la soluzione dove la parte di calling è predominante"...

Microsoft dice ufficialmente addio a Cortana su Windows TuttoTech.net

Spuntano online alcune altre foto del controller Xbox a tema Starfield, che continuano a renderlo sempre più verosimile anche se non ufficiale.Microsoft dice addio a Cortana su Windows 10 e Windows 11. Il supporto ufficiale dell’assistente termina. Benvenuto Copilot che la sostituisce Nella sua documentazione di supporto, Microsoft ha ...