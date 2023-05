Trofeo Shalom pronto al via | Raffio | “Il torneo è aggregazione e amicizia”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Saranno la Turris, il Football Club Matese, il Giugliano Calcio, il Benevento Calcio, la Juve Stabia e la Rappresentativa della Lega Nazionale Dilettanti le squadre che si contenderanno il, giunto alla trentottesima edizione, tra l’8 e l’11 giugno prossimo. Lo, come accade da tre anni a questa parte, si articolera’ in due sezioni: maschile e femminile. Se i ragazzi si sfideranno presso il campo sportivo di Paduli, le ragazze scendono in campo l’1 e il 2 giugno, Festa della Repubblica, presso il campo sportivo di Pietrelcina con le maglie dell’ Independent, VIS Mediterranea, Caserta Calcio Femminile e Star Games Benevento. Ilnell’edizione 2023 è stato presentato nel corso di una conferenza stampa presso il Bar Agip di Via Aldo Moro. La sorpresa che Nunzio ...

Ai nastri di partenza il 38° Trofeo Shalom "Tabacchi Collarile Cup". La conferenza stampa di presentazione si è tenuta presso il Bar Agip, in via Aldo Moro a Benevento.