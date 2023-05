Ascolti TV | dati Auditel di ieri | sabato 27 maggio 2023

(Di domenica 28 maggio 2023)tv: idei programmi più visti di27, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata dello show I Migliori Anni dell’Estate ha portato a casa 2864 spettatori (19,67% di share); su Canale5 il concerto Il Volo – Tutti per uno ha avuto 3128 spettatori (share 23,60%). Su Italia1 il film Shrek 2 ha ottenuto 932 spettatori (5,69%); su Rai2 gli episodi di FBI hanno portato a casa rispettivamente 912 (5,43%) e 817 (5,06%) spettatori; su Rai3 il talk show Le ragazze ha interessato 951 spettatori (6,38%); su Rete4 il film …altrimenti ci arrabbiamo! ha ottenuto 715 spettatori (4,57%); su La7 il programma documentaristico Eden – Un ...

Di seguito tutti irelativi al p rime time di sabato 27 maggio 2023 : Rai Uno, I migliori anni ...tv sabato 27 maggio 2023: preserale e access prime time Rai Uno: Affari tuoi: 4.130.000 ...Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, sabato 27 maggio 2023 Scopriamo iAuditel e didella prima serata con una attenzione particolare rivolta a quelli ...Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli. Su Rai 1 l'ultima puntata dello show di Carlo Conti 'I migliori anni' conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 il telefilm ' FBI Stagione 5 Episodio 12 Ricaduta' piace a .000 ...

Ascolti tv venerdì 26 maggio 2023: Tutti i sogni ancora in volo (21.1%), Ricomincio da me (10.8%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Su Canale 5 Il Volo – Tutti per uno con 3.128.000 spettatori ha battuto anche Carlo Conti con l’ultima serata de I Migliori anni dell’Estate ...Il volo tutti per uno vs I migliori anni estate: chi ha vinto Ecco gli ascolti del 27 maggio 2023 ...