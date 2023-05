Bayern Monaco | Tuchel infastidito dall'addio di Kahn e Salihamidzic Possibile addio in estate?

Quando le cose si sono messe male e ildell'ex Choupo - Moting ha sancito l'eliminazione dalla Champions League, il malcontento dei tifosi si è diretto tutto sull'argentino , reo di ...Finale al cardiopalmo in Bundesliga con ilche diventa campione di Germania per l'11esima volta consecutiva, 33esima nella sua storia, grazie al successo per 2 - 1 a Colonia e al pareggio del Borussia Dortmund 2 - 2 con il Mainz ...... secondo Thomas Muller) e il 33/o della sua storia, ilha annunciato sui propri sociali il licenziamento del Ceo Oliver Kahn e del ds Hasan Salihamidzic. "Non fanno più parte del ...

Secondo Sky Sport, il tecnico del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, non avrebbe gradito l'addio forzato di Oliver Kahn e Hasan Salihamidžic alla società bavarese, motivo per cui, in estate, potrebbe anche ...Clamoroso al Bayern Monaco, pochi minuti dopo l'incredibile Meisterschale vinto, l'undicesimo consecutivo. Il club con un comunicato ufficiale ha reso nota la separazione di Oliver Kahn, ...