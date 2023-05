Angela Finocchiaro e il cancro al seno | “Il dopo è più subdolo | colpisce una parte del nostro corpo”

(Di mercoledì 24 maggio 2023)ha raccontato dell’operazione chirurgica per rimuovere il tumore alche ha dovuto affrontarela diagnosi del 2010. L’attrice è intervenuta nel corso della giornata dedicata alle donne malate di, organizzata dall’Istituto europeo di oncologia sul palco del Teatro Manzoni di Milano, lanciando un messaggio sull’importanza di fare prevenzione. Nella mattinata di ieri, 23 maggio 2023, la comica milanese ha raccontato della lotta personale contro il tumore: “Nel 2010 mi sono operata (…), ero particolarmente attenta alla prevenzione, ogni anno facevo dei controlli”, ha esordito nel corso dell’iniziativa, condividendo con il pubblico alcuni dettagli del suo trascorso con la malattia: Per me è stato meglio aver avuto la possibilità di operarmi subito perché non ce la faccio a ...

Ecco le location di Burraco fatale, il film con Claudia Gerini,, Caterina Guzzanti e Paola Minaccioni. Quattro amiche, molto diverse tra loro ma unite da una grande passione per il burraco, che tra una partita e l'altra si confrontano sui vari ...È una delle attrici più attive del nostro cinema, da decenni:ha raccontato all'AdnKronos, in occasione della giornata Ieo per le donne al Teatro Manzoni di Milano, la sua esperienza con il tumore che l'ha colpita nel 2010, ora superato. Negli ......Alba Pizzuto Antonio Milanese Anna Terzano Pietro Detto Pierpaolo Emanuele Martina D'aversa...Ciaramella Raffaele D'errico Matteo Di Placito Antonia Ferrante Claudia Fierro Fiorella...

Angela Finocchiaro e il tumore al seno: "Perché proprio a noi. Perché" MilanoToday.it

In prima serata su Rai Movie in onda "Burraco fatale": la trama del film con Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Caterina Guzzanti, Paola Minaccioni, Loretta Goggi.Nella giornata IEO per le donne, l'attrice Angela Finocchiaro ha parlato del tumore che l'ha colpita qualche anno fa, superato, raccontando la sua esperienza e spiegando come abbia reagito.