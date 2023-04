Retegui non si ferma più: gol decisivo al 99' contro il Lanus (Di domenica 2 aprile 2023) Continua il momento magico di Mateo Retegui. Il centravanti del Lanus, che ha esordito con la Nazionale di Roberto Mancini, realizzando due gol contro Inghilterra e Malta nelle gare di qualificazione ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 2 aprile 2023) Continua il momento magico di Mateo. Il centravanti del, che ha esordito con la Nazionale di Roberto Mancini, realizzando due golInghilterra e Malta nelle gare di qualificazione ...

Retegui non si ferma più: gol decisivo al 99' contro il Lanus Continua il momento magico di Mateo Retegui. Il centravanti del Lanus, che ha esordito con la Nazionale di Roberto Mancini, realizzando due gol contro Inghilterra e Malta nelle gare di qualificazione ad Euro 2024, è andato a segno anche ... Italia, Retegui non smette più: gol vittoria col Tigre al 99' Commenta per primo Dopo le due reti con la maglia dell'Italia, Mateo Retegui torna a segnare in Argentina. Il bomber azzurro è stato protagonista della vittoria del Tigre contro il Lanus, segnando il gol della vittoria al nono minuto di recupero. Rivoluzione italiana: Maldini e Massara cambiano rotta Ma a centrocampo attenzione ad un altro colpo: dai radar della dirigenza rossonera non è mai ... E poi c'è quel Retegui, che è riuscito a lasciare il segno nelle due partite giocate contro Inghilterra e ... Retegui decisivo con il Tigre: gol del 2-1 al 99' contro il Lanus L'attaccante azzurro ha regalato la vittoria alla formazione di Diego Martinez con una rete all'ultimo minuto Mateo Retegui decisivo con la maglia del Tigre. L'attaccante, a segno due volte con la Naz ...