POST GARA ?? (Di domenica 2 aprile 2023) Il portiere rossoblù Boris Radunovic ha incontrato i media al termine del pareggio contro il Südtirol. Queste le sue parole: TANTE OCCASIONI "Abbiamo fatto la nostra partita e avremmo senza dubbio meritato i tre punti: anche il mister dopo la GARA era soddisfatto della nostra prestazione. Abbiamo dimostrato di essere più forti di loro, creato tante occasioni. Avremmo dovuto chiuderla prima, invece in una delle pochissime occasioni che abbiamo concesso è arrivato il pareggio. Siamo stati penalizzati da un episodio, purtroppo il calcio è anche questo". FORZA E CONSAPEVOLEZZA"Con l'arrivo di mister Ranieri abbiamo iniziato ad acquisire maggiore fiducia in noi stessi, sia io che i miei compagni. Ha allenato a grandissimi livelli, per noi è stata una grande spinta. Prestazioni come quella di oggi ci devono rendere ancora più consapevoli della nostra forza. Arrivavamo da due ...

