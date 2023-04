Mattarella a PizzAut: "Dirmi che sono uno di voi è un complimento" (Di domenica 2 aprile 2023) Monza, 2 apr. - (Adnkronos) - “Questo per me è un complimento, perché sono uno di voi”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è rivolto ai ragazzi di PizzAut, che al termine del pranzo nel nuovo locale di Monza, gli hanno urlato ‘Presidente, uno di noi”. I ragazzi hanno regalato al capo dello Stato anche un grembiule rosso con la scritta ‘Mattarella uno di noi', la stessa che campeggiava sulla torta tricolore con panna e fragole. Leggi su iltempo (Di domenica 2 aprile 2023) Monza, 2 apr. - (Adnkronos) - “Questo per me è un, perchéuno di voi”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, si è rivolto ai ragazzi di, che al termine del pranzo nel nuovo locale di Monza, gli hanno urlato ‘Presidente, uno di noi”. I ragazzi hanno regalato al capo dello Stato anche un grembiule rosso con la scritta ‘uno di noi', la stessa che campeggiava sulla torta tricolore con panna e fragole.

