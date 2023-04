Bernardeschi show col Toronto | gol olimpico in Mls VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 2 aprile 2023) Un golper Federiconella partita trae Charlotte. L’italiano ha realizzato la rete del vantaggio direttamente da calcio d’angolo. Una magra consolazione per l’esterno, che con il resto dei compagni deve fare i conti con il 2-2 finale maturato in rimonta. L’allenatore Bob Bradley esalta l’ex Juventus: “Lui ha questa capacità di colpire il pallone che, unita al forte vento di questa sera, rende i suoi corner una vera minaccia. Si tratta di una combinazione di tutto, ma lui colpisce la palla realmente in modo speciale”. Di seguito ecco la rete dell’esterno azzurro. SportFace.