Tempesta d' amore | trame 2-8 aprile 2023 | il segreto di Paul

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 1 aprile 2023) PerLindbergh inizierà un durissimo momento di crisi, come segnalano ledid'dal 2 all'8. Tutto partirà quando il giovane verrà a conoscenza di un grave lutto che ha colpito la famiglia Von Thalheim. Constanze ed Henning, infatti, racconteranno ala terribile storia di Manuela von Thalheim, la sorellina del sommelier. La piccola, in particolare, morì a causa di un pirata della strada che la investì e fece perdere le sue tracce. In seguito,si recherà con Henning e Constanze presso una cappella per commemorare la scomparsa di Manuela. Piu tardi, quando Lindbergh entrerà in auto, verrà assalito da un attacco di panico. Intanto, Werner sarà sopraffatto dai sensi di colpa e rivelerà ad André che Ariane è ...