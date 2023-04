Intervista col Vampiro: annunciato un importante recasting in vista della stagione 2 (Di sabato 1 aprile 2023) Un personaggio chiave della serie targata AMC cambierà volto nella seconda stagione. I recasting sono spesso all'ordine del giorno nel mondo del cinema e delle serie TV. Questa volta è toccato allo show AMC Intervista col Vampiro che vedrà un importante personaggio cambiare volto nella già annunciata seconda stagione. Stiamo parlando di Claudia, che non verrà più interpretata da Bailey Bass bensì da Delainey Hayles. La notizia è stata riportata alcuni giorni fa dal portale Variety con il seguente comunicato dell'attrice: "Per via di una serie di circostanze impreviste non potrò tornare nella seconda stagione di Intervista col Vampiro. Interpretare Claudia è stato un ruolo da sogno e un ... Leggi su movieplayer (Di sabato 1 aprile 2023) Un personaggio chiaveserie targata AMC cambierà volto nella seconda. Isono spesso all'ordine del giorno nel mondo del cinema e delle serie TV. Questa volta è toccato allo show AMCcolche vedrà unpersonaggio cambiare volto nella già annunciata seconda. Stiamo parlando di Claudia, che non verrà più interpretata da Bailey Bass bensì da Delainey Hayles. La notizia è stata riportata alcuni giorni fa dal portale Variety con il seguente comunicato dell'attrice: "Per via di una serie di circostanze impreviste non potrò tornare nella secondadicol. Interpretare Claudia è stato un ruolo da sogno e un ...

