Inter, rush finale in questa stagione: Inzaghi si gioca molto – CdS (Di sabato 1 aprile 2023) Ci avviciniamo sempre più alla fine della stagione e per l’Inter e Simone Inzaghi sarà un periodo frenetico nel quale ci si gioca molto. Come riporta il Corriere dello Sport l’allenatore è chiamato raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League per provare a garantirsi la riconferma. OBIETTIVO DA CENTRARE ? In questo complicato mese d’aprile l’Inter sarà impegnata su tre fronti. I nerazzurri sfideranno prima una Fiorentina in grande forma per ritrovare la vittoria in campionato. Poi saranno impegnati nel doppio confronto in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, e infine nei quarti di finale di Champions League contro il Benfica. Insomma sarà un finale di stagione nel quale la squadra, ma ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023) Ci avviciniamo sempre più alla fine dellae per l’e Simonesarà un periodo frenetico nel quale ci si. Come riporta il Corriere dello Sport l’allenatore è chiamato raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League per provare a garantirsi la riconferma. OBIETTIVO DA CENTRARE ? In questo complicato mese d’aprile l’sarà impegnata su tre fronti. I nerazzurri sfideranno prima una Fiorentina in grande forma per ritrovare la vittoria in campionato. Poi saranno impegnati nel doppio confronto in semidi Coppa Italia contro la Juventus, e infine nei quarti didi Champions League contro il Benfica. Insomma sarà undinel quale la squadra, ma ...

