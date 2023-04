Controlli per la corretta produzione e vendita di alimenti tipici delle festività pasquali del NAS di Taranto: chiusa attività di bar – pasticceria e diffide nel tarantino (Di sabato 1 aprile 2023) I carabinieri del NAS di Taranto, in collaborazione con i militari dell’Arma territoriale, hanno proceduto al controllo di alcuni bar della provincia jonica con l’obiettivo di contrastare le irregolarità nella produzione e nel commercio di prodotti dolciari anche in vista delle festività pasquali. Nel primo caso, nel corso del controllo, i militari hanno accertato che il titolare aveva abusivamente attivato un deposito alimenti privo dei requisiti igienico-sanitari e strutturali a servizio del bar-pasticceria. In particolare, nello spogliatoio del locale, è stata rilevata la presenza di muffa e di esfoliazione della tinteggiatura. Inoltre, hanno constatato che l’acqua utilizzata nel ciclo produttivo veniva trasportata da una ditta esterna priva di certificazione ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 1 aprile 2023) I carabinieri del NAS di, in collaborazione con i militari dell’Arma territoriale, hanno proceduto al controllo di alcuni bar della provincia jonica con l’obiettivo di contrastare le irregolarità nellae nel commercio di prodotti dolciari anche in vista. Nel primo caso, nel corso del controllo, i militari hanno accertato che il titolare aveva abusivamente attivato un depositoprivo dei requisiti igienico-sanitari e strutturali a servizio del bar-. In particolare, nello spogliatoio del locale, è stata rilevata la presenza di muffa e di esfoliazione della tinteggiatura. Inoltre, hanno constatato che l’acqua utilizzata nel ciclo produttivo veniva trasportata da una ditta esterna priva di certificazione ...

