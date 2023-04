Cammaroto: "Napoli, De Laurentiis non molla Osimhen e Kvaratskhelia'' (Di sabato 1 aprile 2023) Emaneuele Cammaroto nella sua rubrica su NapoliMagazine.Com ha analizzato i movimnmti di mercato del Club azzurro ed il futuro di Osimhen e Kvaratskhelia. Questo quanto scritto dal giornalista esperto di calciomercato L'inatteso infortunio di Osimhen agita l'incombente rush finale di stagione del Napoli. Salterà l'irrilevante sfida di campionato con il Milan per il passaggio di consegne dello scudetto, forse invece la sfida assai più importante dell'andata dei quarti di Champions League. -dichiara Cammaroto - Eppure, mai come stavolta, Napoli e i napoletani non devono fare drammi su questo guaio. La forza e la convinzione del Napoli di quest'anno non temono ostacoli e questa squadra ha già fatto bene anche senza il suo bomber ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 1 aprile 2023) Emaneuelenella sua rubrica suMagazine.Com ha analizzato i movimnmti di mercato del Club azzurro ed il futuro di. Questo quanto scritto dal giornalista esperto di calciomercato L'inatteso infortunio diagita l'incombente rush finale di stagione del. Salterà l'irrilevante sfida di campionato con il Milan per il passaggio di consegne dello scudetto, forse invece la sfida assai più importante dell'andata dei quarti di Champions League. -dichiara- Eppure, mai come stavolta,e i napoletani non devono fare drammi su questo guaio. La forza e la convinzione deldi quest'anno non temono ostacoli e questa squadra ha già fatto bene anche senza il suo bomber ...

