Antonino a Ciao Maschio: «La mia prima volta è stata con una donna» – Video in anteprima

A Ciao Maschio è tempo di confessioni e Antonino, tra gli ospiti della puntata di questa sera (su Rai 1 intorno all'una, dopo Il Cantante Mascherato), rivela che la sua prima volta non è stata con un ragazzo (il cantante è dichiaratamente omosessuale) ma con una ragazza. "La mia prima volta è stata con una donna. Poi ho cambiato menù, però la prima volta è stata con una ragazza" confessa a Nunzia De Girolamo e, indirettamente, anche alla madre (e non solo lei) che – sottolinea – non lo sapeva. Antonino spiega che non ha mai vissuto la sua sessualità nell'incertezza.

