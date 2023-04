1° Aprile 2023: storia e curiosità di questo giorno particolare (Di sabato 1 aprile 2023) Vi siete mai chiesti il motivo per cui il 1° Aprile è giornata di scherzi e si usa la frase “pesce d’Aprile”? Le origini di questa tradizione in realtà sono incerte dato che esistono diverse teorie riferite a questo particolare giorno. Pare ad esempio, che prima dell’utilizzo del calendario gregoriano nel 1582, fosse usanza in Europa festeggiare il Capodanno tra il 25 marzo e il 1° Aprile con lo scambio di doni; le ipotesi si sprecano e tra le tante, si dice che il 1° Aprile, arrivando subito dopo l’equinozio di primavera, fu riconosciuto come giorno festivo perché iniziava l’anno agricolo e la rinascita della natura. L’enciclopedia Treccani, riporta un’altra teoria; alcuni studiosi sostennero che il “pesce d’Aprile” derivi da una ... Leggi su lopinionista (Di sabato 1 aprile 2023) Vi siete mai chiesti il motivo per cui il 1°è giornata di scherzi e si usa la frase “pesce d’”? Le origini di questa tradizione in realtà sono incerte dato che esistono diverse teorie riferite a. Pare ad esempio, che prima dell’utilizzo del calendario gregoriano nel 1582, fosse usanza in Europa festeggiare il Capodanno tra il 25 marzo e il 1°con lo scambio di doni; le ipotesi si sprecano e tra le tante, si dice che il 1°, arrivando subito dopo l’equinozio di primavera, fu riconosciuto comefestivo perché iniziava l’anno agricolo e la rinascita della natura. L’enciclopedia Treccani, riporta un’altra teoria; alcuni studiosi sostennero che il “pesce d’” derivi da una ...

