ChatGpt ora ha un corpo, il robot Nao conversa con gli umani grazie al programma di intelligenza artificiale: ecco lo scambio di battute (Di giovedì 30 marzo 2023) "Ho bisogno di qualche secondo per trovare una risposta alla tua domanda", dice Nao, ansioso di mostrare in pubblico "le nuove capacità", acquisite grazie a ChatGpt. Il piccolo robot sociale, da anni di casa nei laboratori e nelle sperimentazioni in scuole e ospedali, da oggi è infatti in grado di conversare con gli esseri umani senza dover essere programmato prima. L'ultima frontiera dell'intelligenza artificiale è stata presentata dall'Unità di ricerca sulla Teoria della Mente del Dipartimento di Psicologia e dalla Facoltà di Scienze della formazione dell'Università Cattolica di Milano. "Io sono un robot sociale ed è la prima volta che posso interagire in maniera più conviviale" si è presentato Nao, chiedendo a chi lo ascoltava ...

