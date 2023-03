Forte scossa di terremoto nella notte a Campobasso: gente in strada, chiuse le scuole (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata ieri sera, alle 23.52, in provincia di Campobasso, ma è stata avvertita chiaramente anche in Abruzzo. Il sisma, secondo l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto come epicentro il comune di Montagano (Cb). Nei giorni precedenti, in provincia di Campobasso, c’erano state diverse scosse, di lieve entità. Tanta paura nella terra segnata dal dramma di San Giuliano di Puglia, quando nel 2002 morirono in 29 tra bimbi e maestra nel crollo della scuola “Francesco Jovine”. scuole chiuse oggi in paese e nel capoluogo. Oltre che in Molise il Forte sisma è stato chiaramente avvertito anche nelle zone limitrofe di Campania, Puglia, Abruzzo e Lazio. Panico nel capoluogo molisano, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Unadidi magnitudo 4.6 è stata registrata ieri sera, alle 23.52, in provincia di, ma è stata avvertita chiaramente anche in Abruzzo. Il sisma, secondo l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto come epicentro il comune di Montagano (Cb). Nei giorni precedenti, in provincia di, c’erano state diverse scosse, di lieve entità. Tanta pauraterra segnata dal dramma di San Giuliano di Puglia, quando nel 2002 morirono in 29 tra bimbi e maestra nel crollo della scuola “Francesco Jovine”.oggi in paese e nel capoluogo. Oltre che in Molise ilsisma è stato chiaramente avvertito anche nelle zone limitrofe di Campania, Puglia, Abruzzo e Lazio. Panico nel capoluogo molisano, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ?? forte scossa di #terremoto in #Molise - fanpage : Forte scossa di #terremoto in Molise, con epicentro a Campobasso, avvertita distintamente anche a Napoli e in Campa… - fanpage : Forte scossa di #terremoto avvertita nel Sud Italia, epicentro a Campobasso - leftsnoopy : RT @Misurelli77: Terremoti: forte scossa avvertita in Molise e Abruzzo Amici molisani e abruzzesi tutto bene? - SecolodItalia1 : Forte scossa di terremoto nella notte a Campobasso: gente in strada, chiuse le scuole -