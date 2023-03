Concorso ATA 24 mesi 2023: a breve i bandi regionali. Chi può accedere, requisiti e titoli (Di mercoledì 29 marzo 2023) È attesa a breve la nota ministeriale per l'indizione del Concorso ATA 24 mesi 2023. I bandi saranno regionali ed emanati dagli Uffici scolastici regionali. Per accedere alle graduatorie ATA 24 mesi il requisito fondamentale è l'avere svolto due annualità di servizio, ovvero 23 mesi e 16 giorni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 marzo 2023) È attesa ala nota ministeriale per l'indizione delATA 24. Isarannoed emanati dagli Uffici scolastici. Peralle graduatorie ATA 24il requisito fondamentale è l'avere svolto due annualità di servizio, ovvero 23e 16 giorni. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Concorso ATA 24 mesi 2023: a breve i bandi regionali. Chi può accedere, requisiti e titoli - docentieata : Concorso personale ATA con selezione e per esami: quello attuale risulta essere inadeguato, scoppia la polemica. - ThomasStigari : @baronemarco80 Vale per molti dipendenti pubblici, non è prerogativa della scuola. E ricordo che gli ATA vengono as… - EdizioniAnicia : Concorso personale Ata per coadiutori a Perugia: scadenza domande 17 aprile - scuolainforma : Concorso personale Ata per coadiutori a Perugia: scadenza domande 17 aprile -