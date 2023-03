Woda Woda: la carriera artistica e l’intervista (Di martedì 28 marzo 2023) MILANO – Gli Woda Woda nascono nella primavera del 2015 da un’idea del cantante Max (Massimo Montecucco) che vuole concretizzare il suo sogno formando una Rock Band, inizialmente votata ad una band Tributo ai Litfiba. Solo nel 2018 si decide di aprire una nuova porta , quella dell’inedito ed è qui che da un cassetto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Vita da cantautore: intervista ad Angelo Bettati Daniele Gambini, pianista e compositore molto speciale La musica di Chiara Martinelli: l’intervista Joe pubblica “Contrabbasso ambient – Bass new day”: l’intervista MarCloger, “Immerso ma non perso”: l’intervista Vincenzo Romano: l’intervista Leggi su webmagazine24 (Di martedì 28 marzo 2023) MILANO – Glinascono nella primavera del 2015 da un’idea del cantante Max (Massimo Montecucco) che vuole concretizzare il suo sogno formando una Rock Band, inizialmente votata ad una band Tributo ai Litfiba. Solo nel 2018 si decide di aprire una nuova porta , quella dell’inedito ed è qui che da un cassetto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Vita da cantautore: intervista ad Angelo Bettati Daniele Gambini, pianista e compositore molto speciale La musica di Chiara Martinelli:Joe pubblica “Contrabbasso ambient – Bass new day”:MarCloger, “Immerso ma non perso”:Vincenzo Romano:

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PieroPelu : «Woda woda dalle mani è scivolata via Woda woda sei preziosa» Il 22 marzo è la Giornata mondiale dell’acqua. Secon… - woda_johan : RT @Syarman59: Bravo @PialaDuniaU20 Indonesia???? Bravo @FIFAWorldCup @PSSI - sander_sea : RT @PieroPelu: «Woda woda dalle mani è scivolata via Woda woda sei preziosa» Il 22 marzo è la Giornata mondiale dell’acqua. Secondo un rap… - danidonetti1 : RT @PieroPelu: «Woda woda dalle mani è scivolata via Woda woda sei preziosa» Il 22 marzo è la Giornata mondiale dell’acqua. Secondo un rap… - MORIRoberto3 : RT @PieroPelu: «Woda woda dalle mani è scivolata via Woda woda sei preziosa» Il 22 marzo è la Giornata mondiale dell’acqua. Secondo un rap… -

Woda Woda: la carriera artistica e l'intervista ... Max Montecucco ci racconta cosa stanno combinando questi "ragazzacci" Woda dopo la freschissima uscita di "Ruvido Woda " live in Little Plug". Ciao Massimo, cosa state combinando Vedo molto ... Palermo torna Linux Meeting il 25 e 26 marzo ... Linux Professional Institute e l'azienda Olomedia, insieme alle visionarie presentazioni, non manca il momento ricreativo dell'InCubaLibre con Free Mojito e Wolna Woda. Comunità che si incontrano e ... EP Live per la rock band Woda Woda Nella primavera del 2015 nascono gli Woda Woda grazie a un'idea del cantante Max (Massimo Montecucco). Lui voleva concretizzare il suo sogno formando una Rock Band. Inizialmente si trattava di una band Tributo ai Litfiba. Ma nel 2018 hanno ... ... Max Montecucco ci racconta cosa stanno combinando questi "ragazzacci"dopo la freschissima uscita di "Ruvido" live in Little Plug". Ciao Massimo, cosa state combinando Vedo molto ...... Linux Professional Institute e l'azienda Olomedia, insieme alle visionarie presentazioni, non manca il momento ricreativo dell'InCubaLibre con Free Mojito e Wolna. Comunità che si incontrano e ...Nella primavera del 2015 nascono gligrazie a un'idea del cantante Max (Massimo Montecucco). Lui voleva concretizzare il suo sogno formando una Rock Band. Inizialmente si trattava di una band Tributo ai Litfiba. Ma nel 2018 hanno ... Woda Woda: la carriera artistica e l'intervista Notizie Nazionali Woda zycia z brzozy czyli Oskola. Bomba witaminowa dla kazdego i to za darmo Jest taki trunek prosto z lasu, który jest zbierany o tej porze roku przez milosników zdrowego odzywiania i nie tylko. Sok z brzozy zwany równiez oskola, jest niesamowitym darem natury! Moze nie smaku ... Brutalne starcia z policja w srodkowej Francji. Powodem woda Dziesiatki rannych, eksplozje granatów, plonace radiowozy policji, kleby gazu lzawiacego: w weekend doszlo do ostrych starc miedzy policja a przeciwnikami budowanych we Francji zbiorników na wode do ... Jest taki trunek prosto z lasu, który jest zbierany o tej porze roku przez milosników zdrowego odzywiania i nie tylko. Sok z brzozy zwany równiez oskola, jest niesamowitym darem natury! Moze nie smaku ...Dziesiatki rannych, eksplozje granatów, plonace radiowozy policji, kleby gazu lzawiacego: w weekend doszlo do ostrych starc miedzy policja a przeciwnikami budowanych we Francji zbiorników na wode do ...