Marianna Minà | chi è la figlia di Gianni Minà?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Mi posso ritenere soddisfatto, avendo anche tre meravigliose figlie femmine e una donna che amministra le mie trov… - TrendOnline : ?? Gianni Minà è scomparso il 27 marzo 2023, all'età di 84 anni: ecco cosa sappiamo sulla moglie Loredana e sulle fi… - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: Gianni Minà, la figlia Marianna e la moglie Loredana (regista) che ha realizzato un documentario sul marito https://t.c… - Gazzettino : Gianni Minà, la figlia Marianna e la moglie Loredana (regista) che ha realizzato un documentario sul marito - infoitcultura : Gianni Minà, la figlia Marianna e la moglie Loredana (regista) che ha realizzato un documentario sul marito -

è la più grande, ha 48 anni, ed è nata dal matrimonio con Georgina García Menocal. Le altre due figlie, Francesca e Paola hanno rispettivamente 25 e 23 anni e sono nate dalle nozze con ......4) Paola Cortellesi - PETRA 2 Sky e Now 5) Matilda De Angelis - LA LEGGE DI LIDIA POET Netflix 6) Sara Drago - CALL MY AGENT - ITALIA Sky e Now 7) Pilar Fogliati - ODIO IL NATALE Netflix 8)...... Rai Paola Cortellesi " PETRA 2, Sky E Now Matilda De Angelis " LA LEGGE DI LIDIA POET, Netflix Sara Drago " CALL MY AGENT " ITALIA, Sky E Now Pilar Fogliati " ODIO IL NATALE, Netflix...