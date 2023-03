LIVE Sonego-Tiafoe 3-1 | ATP Miami 2023 in DIRETTA | c’è il break nel quarto gioco per il torinese!

Leggi su oasport

(Di martedì 28 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1. Quinto ace perche finora ha messo in campo 11 prime palle su 13. 40-0 Altra prima in campo e rovescio in contropiede vincente anche baciato dal nastro. 30-0 Ancora una prima vincente per unche sta servendo alla grande. 15-0 Buona prima esterna per, ben piazzata. 3-1! Secondo doppio fallo del game pere l’azzurro mette la freccia. 15-40 E’ lungo il rovescio di: due palle! 15-30 Molto profonda e centrale la risposta di, si fa trovare impreparato. 15-15 C’è il doppio fallo per. 15-0 Colpisce male il ...