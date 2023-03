Ritmica ASU: secondo posto in A1. Ora si vola in Final Six (Di lunedì 27 marzo 2023) Conclusa la Regular Season, le atlete della ginnastica Ritmica dell’Associazione Sportiva Udinese confermano il loro secondo posto nella classifica generale e accedono di diritto alla Final Six, in programma al Pala Gianni Asti (ex PalaRuffini) di Torino nel weekend del 29 e 30 aprile, in diretta anche su La7! «Direi che sono ben più che contenta di come sono andate le tre prove di campionato. Abbiamo superato ogni nostra aspettativa – ha commentato orgogliosa Spela Dragaš che allena la squadra friulana con Magda Pigano, Carlotta Longo e il supporto della coreografa Laura Miotti –. Ci saremmo aspettate almeno un podio, ma mai avremmo sperato in una tripletta e di arrivare addirittura seconde nella classifica generale. Questo ci facilita anche nel sorteggio per la Final Six. In prima battuta dovremo ... Leggi su udine20 (Di lunedì 27 marzo 2023) Conclusa la Regular Season, le atlete della ginnasticadell’Associazione Sportiva Udinese confermano il loronella classifica generale e accedono di diritto allaSix, in programma al Pala Gianni Asti (ex PalaRuffini) di Torino nel weekend del 29 e 30 aprile, in diretta anche su La7! «Direi che sono ben più che contenta di come sono andate le tre prove di campionato. Abbiamo superato ogni nostra aspettativa – ha commentato orgogliosa Spela Dragaš che allena la squadra friulana con Magda Pigano, Carlotta Longo e il supporto della coreografa Laura Miotti –. Ci saremmo aspettate almeno un podio, ma mai avremmo sperato in una tripletta e di arrivare addirittura seconde nella classifica generale. Questo ci facilita anche nel sorteggio per laSix. In prima battuta dovremo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nordest24 : La ritmica ASU conferma il secondo posto in A1: ora si vola in Final Six! -