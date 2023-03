Rai Sport, è addio: Alessandra De Stefano non sarà più la direttrice (Di lunedì 27 marzo 2023) Alessandra Di Stefano non è più la direttrice di Rai Sport. La giornalista partenopea si è dimessa dal ruolo che ricopriva da novembre 2021. In base a quanto riportato da Il Foglio, sarebbero molteplici i motivi che hanno portato alla decisione dell’ormai ex direttrice. Tra le cause che hanno portato alle dimissioni ci sarebbero le critiche rispetto ad alcune scelte editoriali unite a quelle sulla trasmissione “Il Circolo dei Mondiali”, programma in onda durante i Mondiali in Qatar. Assieme a tali polemiche si aggiungono anche i problemi sulla gestione interna e la scelta non sostenuta di richiamare una giornalista esterna, Lia Capizzi, alla conduzione de “La Domenica Sportiva”. Rai Sport, Alessandra De Stefano si ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 marzo 2023)Dinon è più ladi Rai. La giornalista partenopea si è dimessa dal ruolo che ricopriva da novembre 2021. In base a quanto riportato da Il Foglio, sarebbero molteplici i motivi che hanno portato alla decisione dell’ormai ex. Tra le cause che hanno portato alle dimissioni ci sarebbero le critiche rispetto ad alcune scelte editoriali unite a quelle sulla trasmissione “Il Circolo dei Mondiali”, programma in onda durante i Mondiali in Qatar. Assieme a tali polemiche si aggiungono anche i problemi sulla gestione interna e la scelta non sostenuta di richiamare una giornalista esterna, Lia Capizzi, alla conduzione de “La Domenicaiva”. RaiDesi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Si è dimessa la direttrice di Rai Sport, Alessandre De Stefano: criticata per le sue scelte editoriali e recentemen… - fanpage : Alessandra De Stefano, direttrice di Rai Sport, si è dimessa. La giornalista sarebbe stata “criticata per le sue sc… - gmlavolpe : RT @Gianpaolo_5: Alessandra De Stefano, direttrice di Rai Sport, si è dimessa. Si, proprio quella che disse di non fare il tifo per nessuna… - alessandro_972 : RT @tuttobiciweb_it: Improvvise dimissioni di Alessandra #De Stefano, polemiche a #Rai Sport per l’arrivo di Lia #Capizzi - germanocassese : RT @ilfoglio_it: Si è dimessa la direttrice di Rai Sport, Alessandre De Stefano: criticata per le sue scelte editoriali e recentemente sot… -