Ponte di Messina, “Una sfida necessaria” (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Una iniziativa, nata dalla collaborazione tra Fondazione Magna Grecia e Fondazione Sicilia, dedicata a un tema cruciale per lo sviluppo del Mezzogiorno e dell’Italia: il Ponte sullo Stretto. Una giornata di discussione organizzata in partnership con il Gruppo Pubbliemme-Diemmecom, ViaCondotti21-LaCapitale, LaC Network e coordinata da Alessandro Russo, direttore editoriale del Network e Paola Bottero, direttore strategico del Gruppo. Media partner dell’iniziativa anche AdnKronos e Italpress. “Siamo pronti a farlo – ha detto il presidente della Fondazione Magna Grecia, Nino Foti – l’opera è indispensabile, se necessario si deve applicare il ‘metodo Genova’ e snellire le procedure burocratiche. Negli ultimi 50 anni abbiamo assistito solo a chiacchiere, l’opera si poteva fare. È stata bloccata non per un problema tecnico ma politico. In commissione ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Una iniziativa, nata dalla collaborazione tra Fondazione Magna Grecia e Fondazione Sicilia, dedicata a un tema cruciale per lo sviluppo del Mezzogiorno e dell’Italia: ilsullo Stretto. Una giornata di discussione organizzata in partnership con il Gruppo Pubbliemme-Diemmecom, ViaCondotti21-LaCapitale, LaC Network e coordinata da Alessandro Russo, direttore editoriale del Network e Paola Bottero, direttore strategico del Gruppo. Media partner dell’iniziativa anche AdnKronos e Italpress. “Siamo pronti a farlo – ha detto il presidente della Fondazione Magna Grecia, Nino Foti – l’opera è indispensabile, se necessario si deve applicare il ‘metodo Genova’ e snellire le procedure burocratiche. Negli ultimi 50 anni abbiamo assistito solo a chiacchiere, l’opera si poteva fare. È stata bloccata non per un problema tecnico ma politico. In commissione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : In un minuto, dati e numeri alla mano, ecco perché faremo il Ponte sullo Stretto di Messina. - fattoquotidiano : Gli annunci reiterati di Matteo Salvini sul Ponte sullo Stretto di Messina non vanno presi per novità di rilievo po… - EmilioBerettaF1 : RT @Matteo_Salvin: Sotto il ponte di Messina costruiremo un tunnel come quello della manica per i treni e avvieremo un grandissimo allevame… -

Ponte di Messina, 'Una sfida necessaria' ...dell'approvazione in Consiglio dei ministri del decreto che ridà vita alla società Stretto di Messina e che ha previsto per luglio 2024 la progettazione esecutiva e l'inizio dei lavori, il ponte ... Ponte di Messina, "Una sfida necessaria" ...dell'approvazione in Consiglio dei ministri del decreto che ridà vita alla società Stretto di Messina e che ha previsto per luglio 2024 la progettazione esecutiva e l'inizio dei lavori, il ponte ... Ponte Messina, Occhiuto: "Mediterraneo valore aggiunto dell'economia europea" Lo ha detto il Presidente della Calabria, Roberto Occhiuto al convegno "Il Ponte sullo Stretto, una sfida necessaria", l'evento di Fondazione Magna Grecia e Fondazione Sicilia. ...dell'approvazione in Consiglio dei ministri del decreto che ridà vita alla società Stretto die che ha previsto per luglio 2024 la progettazione esecutiva e l'inizio dei lavori, il......dell'approvazione in Consiglio dei ministri del decreto che ridà vita alla società Stretto die che ha previsto per luglio 2024 la progettazione esecutiva e l'inizio dei lavori, il...Lo ha detto il Presidente della Calabria, Roberto Occhiuto al convegno "Ilsullo Stretto, una sfida necessaria", l'evento di Fondazione Magna Grecia e Fondazione Sicilia. Ponte sullo Stretto, Ance Messina: “Senza indugi, l’estate 2024 è già tardi” Gazzetta del Sud - Edizione Messina Messina – Occupazione stalli disabili, a marzo già 500 multe e 150 rimozioni A Messina, solo nei primi 20 giorni di marzo sono stati decurtati oltre 600 punti dalle patenti, mentre quasi una cinquantina i pass per disabili che nell’arco di un anno sono stati ritirati perché ... Ponte di Messina, “Una sfida necessaria” All’indomani dell’approvazione in Consiglio dei ministri del decreto che ridà vita alla società Stretto di Messina e che ha previsto per luglio 2024 la progettazione esecutiva e l’inizio dei lavori, ... A Messina, solo nei primi 20 giorni di marzo sono stati decurtati oltre 600 punti dalle patenti, mentre quasi una cinquantina i pass per disabili che nell’arco di un anno sono stati ritirati perché ...All’indomani dell’approvazione in Consiglio dei ministri del decreto che ridà vita alla società Stretto di Messina e che ha previsto per luglio 2024 la progettazione esecutiva e l’inizio dei lavori, ...