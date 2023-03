Napoli, Sabatini su Kvara: “Un grande affare” (Di lunedì 27 marzo 2023) Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Walter Sabatini ha rilasciato dichiarazioni decisamente interessanti sul Napoli e sui suoi acquisti. Su Spalletti: “È un fenomeno”. Napoli, le parole di Sabatini “Pafundi mi ha acceso tutte le speranze e le fantasie. Sarà la nostra speranza del calcio. Allora se si hanno qualità così largo ai ragazzi piuttosto che gli stranieri. Purtroppo però in giro non ci sono tanti italiani bravi. Kvara è stato un grande affare, Giuntoli ha fatto un’operazione supersonica. Un’operazione che cambia gli orizzonti di un club. Colpo di grande competenza, sensibilità e fortuna. Il Calcio senza fortuna non esiste. Il Napoli è un’orchestra sincornica, le sincronie che si realizzano in campo sono ... Leggi su zon (Di lunedì 27 marzo 2023) Ai microfoni di Kiss Kiss, Walterha rilasciato dichiarazioni decisamente interessanti sule sui suoi acquisti. Su Spalletti: “È un fenomeno”., le parole di“Pafundi mi ha acceso tutte le speranze e le fantasie. Sarà la nostra speranza del calcio. Allora se si hanno qualità così largo ai ragazzi piuttosto che gli stranieri. Purtroppo però in giro non ci sono tanti italiani bravi.è stato un, Giuntoli ha fatto un’operazione supersonica. Un’operazione che cambia gli orizzonti di un club. Colpo dicompetenza, sensibilità e fortuna. Il Calcio senza fortuna non esiste. Ilè un’orchestra sincornica, le sincronie che si realizzano in campo sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportdelSud : #WalterSabatini elogia il ds del #Napoli, Cristiano #Giuntoli e scommette tutto su un giovane talento italiano. Ine… - armandoluongo10 : RT @kisskissnapoli: Sabatini: “Kvara è stata un’operazione supersonica. Il Napoli è un’orchestra sincronica e farà bene anche in Champions.… - Diego31883 : RT @kisskissnapoli: Sabatini: “Kvara è stata un’operazione supersonica. Il Napoli è un’orchestra sincronica e farà bene anche in Champions.… - kisskissnapoli : Sabatini: “Kvara è stata un’operazione supersonica. Il Napoli è un’orchestra sincronica e farà bene anche in Champi… - NapoliAddict : Sabatini: 'Operazione supersonica del Napoli. Spalletti e Totti non hanno mai litigato' #Napoli #ForzaNapoliSempre… -