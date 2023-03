Miami Open, Martina Trevisan passa ai quarti di finale: è la prima volta in carriera (Di lunedì 27 marzo 2023) Miami – Martina Trevisan a Miami ha conquistato per la prima volta in carriera l’accesso ai quarti di finale di un WTA 1000. La 29enne mancina di Firenze, n.24 del ranking, ha battuto in due set (6-3, 6-3) la lettone Jelena Ostapenko, n.22 WTA. Tra la Trevisan e le semifinali ci sarà adesso la vincente del match tra la kazakha Elena Rybakina (n.7) e la belga Elise Mertens (n.39). (Ansa). (foto@Fitp-Tennis/Facebook) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 marzo 2023)ha conquistato per lainl’accesso aididi un WTA 1000. La 29enne mancina di Firenze, n.24 del ranking, ha battuto in due set (6-3, 6-3) la lettone Jelena Ostapenko, n.22 WTA. Tra lae le semifinali ci sarà adesso la vincente del match tra la kazakha Elena Rybakina (n.7) e la belga Elise Mertens (n.39). (Ansa). (foto@Fitp-Tennis/Facebook) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al ...

