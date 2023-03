Lucca: bancarotta fraudolenta alle acque minerali. Chiesti 14 rinvii a giudizio (Di lunedì 27 marzo 2023) E' stato chiesto, dalla Procura di Lucca, il rinvio a giudizio per 14 persone indagate, a vario titolo, per bancarotta fraudolenta, falso e autoriciclaggio nel fallimento di una srl delle acque minerali dove la guardia di finanza ha ravvisato distrazioni patrimoniali per circa 6 milioni di euro Leggi su firenzepost (Di lunedì 27 marzo 2023) E' stato chiesto, dalla Procura di, il rinvio aper 14 persone indagate, a vario titolo, per, falso e autoriciclaggio nel fallimento di una srl delledove la guardia di finanza ha ravvisato distrazioni patrimoniali per circa 6 milioni di euro

