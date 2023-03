Cospito resta al 41bis: i giudici dicono no ai domiciliari (Di lunedì 27 marzo 2023) Alfredo Cospito resta al 41bis in ospedale. Sia il tribunale di sorveglianza di Milano che quello di Sassari hanno rigettato la richiesta di trasferire l’anarchico ai domiciliari a causa dei seri problemi di salute. Il motivo è semplice: lo stato di salute di Cospito è dovuto “esclusivamente” alla sua volontà di portare avanti lo sciopero della fame. La condizione sanitaria di Cospito, scrive la Sorveglianza di Milano citata da Repubblica, “non si palesa neppure astrattamente confliggente con il senso di umanità della pena, avuto riguardo alle condizioni oggettive del detenuto”. Condizioni, rilevano i giudici, “che, certamente precarie e a grave rischio, sono il frutto di una deliberata e consapevole scelta e attraverso l’ubicazione nel reparto ospedaliero dove si ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 marzo 2023) Alfredoalin ospedale. Sia il tribunale di sorveglianza di Milano che quello di Sassari hanno rigettato la richiesta di trasferire l’anarchico aia causa dei seri problemi di salute. Il motivo è semplice: lo stato di salute diè dovuto “esclusivamente” alla sua volontà di portare avanti lo sciopero della fame. La condizione sanitaria di, scrive la Sorveglianza di Milano citata da Repubblica, “non si palesa neppure astrattamente confliggente con il senso di umanità della pena, avuto riguardo alle condizioni oggettive del detenuto”. Condizioni, rilevano i, “che, certamente precarie e a grave rischio, sono il frutto di una deliberata e consapevole scelta e attraverso l’ubicazione nel reparto ospedaliero dove si ...

