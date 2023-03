Rampage 25 03 2023 Powerhouse Hobbs vs Penta El Zero Miedo

(Di domenica 26 marzo 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci ritroviamo nella Cable Dahmer Arena di Kansas City, tra i match in programma spicca quello con in palio il titolo TNT tra il campioneEl. Nel main event della serata gli Acclaimed affronteranno il Kingdom. TNT Championship Match:vs.El(3,5 / 5) Anche questa settimana abbiamo assistito ad una buona difesa titolata da parte di, la contesa è stata piacevole. Nel finaleera sul punto di eseguire la Fear Factor ai danni del campione in carica ...

La AEW, in quel di Dynamite, ha annunciato la line-up del prossimo episodio di Rampage, come è solita fare. Dopo la vittoria di settimana scorsa contro Rey Fenix, Powerhouse Hobbs difenderà il TNT Cha ...Negli ultimi mesi gli ascolti di Rampage non sono stati dei migliori, e la All Elite Wrestling sembra si sia accorta, e proprio per questo vuole correre ai ripari. La federazione di Tony Khan, ha annu ...