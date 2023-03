(Di domenica 26 marzo 2023) Milano, 26 mar. (Adnkronos) - Una donna di 33 anni originaria della Lituania e un uomo di 51 residente in Veneto sono stati travolti e uccisi ieri, sabato 25 marzo, da unasul Sasso Nero in Valle Aurina in. I corpi dei duesono stati trovati a circa 1.700 metri e recuperati, con un elicottero, dagli uomini del soccorso alpinoatesino. Ieri i due avevano avvertito il gestore dell'appartamento dove alloggiavano dell'escursione scelta e quando l'uomo si è accorto che non rientravano è andato a cercarli. Ha trovato l'auto parcheggiata dove iniziava il sentiero prescelto e a quel punto è scattato l'allarme ai soccorritori. Da quanto emerge, ieri nella zona del ritrovamento il bollettino valanghe indicava un grado di pericolosità pari a 3 su una scala da 1 a 5.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Montagna: valanga travolge e uccide coppia di escursionisti in Alto Adige - - TgrRai : RT @TgrRaiAltoAdige: Due vittime della montagna. Sono un veneto e una lituana venuti a ciaspolare da Cavallino Tre Porti, Venezia. #IoSeguo… - TgrRaiAltoAdige : Due vittime della montagna. Sono un veneto e una lituana venuti a ciaspolare da Cavallino Tre Porti, Venezia.… - Trentin0 : Travolta dalla valanga resta imprigionata nella neve ma riesce a chiamare aiuto. Allarme in valle Aurina. La 51 ann… - EdoardoBorghini : @riccardotani4 Sulla Rupal, dicevo, è il versante del Nanga Parbat salito dai fratelli Messner, che poi tentarono l… -

Le vittime erano usciti per un'escursione sul Sasso ...Due escursionisti sono morti dopo essere stati travolti da unanella zona del Sasso Nero in Valle Aurina in Alto Adige. Come apprende l'AGI dai soccorritori, le vittime sono un uomo e una donna, entrambi italiani. La tragedia si è consumata ieri ma i ...Sono stati trovati morti sotto unain valle Aurina due escursionisti che risultavano dispersi da ieri. L'incidente è avvenuto sul Sasso Nero a circa 1.700 metri di quota . I due, un cittadino italiano di 51 anni e una lituana ...

Bolzano, trovati morti sotto una valanga gli escursionisti dispersi in valle Aurina Sky Tg24

Milano, 26 mar. (Adnkronos) – Una donna di 33 anni originaria della Lituania e un uomo di 51 residente in Veneto sono stati travolti e uccisi ieri, sabato 25 marzo, da una valanga sul Sasso Nero in Va ...Le valanghe sono uno dei pericoli più temuti in montagna, ma con la giusta preparazione e attenzione ... come l‘ARTVA (dispositivo di ricerca di vittime in valanga), la pala e la sonda.